Pärimusmuusikageeniga sündinud kolmas Vabariigi Pillimees Kert Krüsban paneb kõik oma karmoška järgi tantsima!

Kert (24) on viiendat põlve muusik ja ilmselgelt on muusikaarmastuse saanud kaasa geenidega. Nii ootas ta juba kuueselt kannatamatult muusikakoolikatseid. Kuigi kodus oli mitu akordionit ja oma mängukarmoškast oskas väikemees lugusid välja võluda, siis muusikakoolis soovis ta hoopis kitarri õppida. Õnneks suunati ta siiski akordionit õppima. Nii alustas Kert Loksa muusikakoolis oma pillimeheteed ja jätkas seda hiljem Tartus Elleri-nimelises muusikakoolis õppides.

Kirg on oluline

„Olen õnnelik, et see nii läks,“ lausub Kert rahulolevalt. Õnnelik on ta ka oma värskelt saadud tunnustuse üle. Vabariigi Pillimehe tiitel antakse eluks ajaks, tema oli Juhan Uppini ja Martin Araku järel kolmas pärjatu. Tiitli saamiseks tuleb osaleda soolopillimeeste võistumängimisel ning selle väljaandmise eesmärk on pärimusmuusika populariseerimine ja pillimänguoskuse edendamine.