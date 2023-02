„Jah, pumbal ja pumbal on vahe! Ühega pumpasin 30 ml umbes 20–30 minutit, aga Lola & Lykke omaga kulus 130 ml kogumiseks vaid 5 minutit!”

Esimest korda emaks saades ei teadnud ma neist mitte midagi ning ühe tuntud firma rinnapump sai sõbrannalt laenatud viimases hädas rinnapõletikuga võideldes. Sellest on mul siiani meeles plastikust lehter, mis hõõrus nii valusasti, et hella ning valutava rinna jaoks oli see justkui piinapink. Peale seda ma ei soovinud ühtegi pumpa näha! Teise lapsega pumpa mul vaja ei läinudki, sest meie imetamise aeg jäi võrdlemisi lühikeseks erinevatel põhjustel. Kolmandat ootama jäädes aga oli mu Instagrami mitmeid kordi jooksnud erinevate tuntud emmede soovitusi minu jaoks tundmatule Lola & Lykke nutikale rinnapumbale. Emad kiitsid seda taevani ning soovitati kindlasti juba haiglassegi kaasa võtta. Hakkasin selle kohta siis rohkem uurima ja see tundus tõesti midagi uut ning eks kolme lapse kõrvalt on mugavus juba rohkem hinnatud kui varem. Ära see tellitud sai ja täna võin öelda: „Kus olid sa 10 aastat tagasi?”

Esiteks räägime sellest, et Lola & Lykke pump näeb välja imeilus! Seda tahad juba ainuüksi välimuse pärast kasutada. Kasutusjuhend on lihtne ja arusaadav – tegelikult on seade ise nii lihtne, et juhendiga ei peagi väga vaeva nägema. Koosneb pump vaid 5 osast, mis teeb kokkupaneku lihtsaks ja samas ka seadme pesemine on tänu sellele kerge. Ei ole sel voolikuid (mäletan, kuidas esimese lapsega piim nii mõnigi kord voolikusse jooksis ja selle pesemine oli täielik peavalu); ei ole sel juhtmeid (millega oled kui ketikoer seina külge aheldatud); töötab aku pealt, mis peab vastu lausa kaks tundi; see on kerge ja niisiis saan seda edukalt kasutada imetamisrinnahoidjaga hands free. Emadel on ju alati käsi puudu!

Kui pumba tööle lülitad, on pump automaatselt stimuleerimisfaasis, mis jäljendab beebi loomulikku imemisviisi, et piim voolama hakkaks. Kaks minutit ja see lülitub automaatselt ümber väljutusfaasile. Nutikas, mis? Loomulikult saad neid ümberlülituste aegu ise kergelt ekraanile vajutades muuta. Ekraanilt on ilusti näha, kummas režiimis oled. Lola Lykkega saab reguleerida nii imemiskiirust kui vaakumit eraldi. Võimalus nii kiirust kui vaakumit eraldi reguleerida, annab võimaluse panna pump tööle umbes täpselt samuti, kui seda teeb laps ise.

Minu jaoks oli ka väga hea, et pumbal oli mälu, mida mul endal esimestel nädalatel peale sünnitust ei olnud. See jättis minu eest meelde minu kõige sagedamini kasutatud režiimid ning pumba tööle vajutades hakkas see automaatselt just õiges režiimis toimetama. Samuti ei lasknud see end pumpama unustadagi, sest näitab terve aja ekraanil pumbatud aega. Ideaalne seadeldis nii-öelda mom brain eluetapi puhul.

Tänu suunamudijatest emmedele, teadsin juba tellides, et tuleb võtta ka rinnapiima säilituskotid. Miks? Sest see teeb elu jälle nii lihtsaks. Nimelt on Lola & Lykkel olemas pisike adapter, millega saad säilituskoti kinnitada pumba külge ja pumbata piima otse kotti. Ei mingit pudelite pesu või ümbervalamist. Kotile kork peale, kuupäev ka ja viskan lihtsalt külmkappi. Hiljem, kui vaja piima kasutada, sulatan ja keeran sama adapteri abil koti külge lutipudeli luti. Jah! Lugesid õigesti. Jah, sa saad sellest samast kotist last ka veel otse toita. Taas, ei mingit pudelimajandust. Kotis piim võtab külmikus või jahutuskotis kaasa võttes tunduvalt vähem ruumi kui pudelites või topsides.