Näitlejanna Maarja Jakobson muutuste keerises: „Mulle tundub, et vananemine on õnnistus. Ehk ei tea ma sellest veel kõike?“

Muutuseid on Maarja (45) elus viimastel aastatel olnud hulgi. Esiotsa kohanes ta nelja lapse ema rolliga. Ta muigas just mõni päev tagasi internetist lugedes, kuidas üks peagi isaks saav laulja avaldas lootust, et laps elu väga palju ei muuda. „Me kõik oleme noorte ja algajate lapsevanematena naiivsed,“ muheleb ta. Maarja tsiteerib üht netikommentaari: „Pole viga, küll elu õpetab. Pärast kolmandat on asi selge.“ „Mul oli täpselt sama tunne! Aga ikkagi suutis neljas laps mind üllatada. Mõtlesin, et tean juba kõike, aga siis selgus, et tean endiselt vaid üht-teist. Küll aga on kolm last õpetanud mind protsessi juhtima, mitte sellele järele jooksma,“ kõneleb ta kindlalt.