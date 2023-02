ILUSA DEKOLTEE HEAKS: vähendavad rinnahoidjad teevad imet!

Pesupood.eu esindaja Sandra Sipelgas lükkab kohe alguses ümber müüdi, et vähendavate rinnahoidjate koht on igava argipäevase pesu hulgas ning need on loodud vaid rinda lamedaks ja ilmetuks muutma. Spetsialiseerunud pesufirmad toodavad tänapäeval naiselikke ja trendikaid rinnahoidjaid väga erinevatele suurustele, julge vaid ise avatud meeltega ringi vaadata.

„Oma kogemusest lähtuvalt ütlen, et moodsad minimeerivad rinnahoidjad on disainitud nii, et büst näeks välja loomulik. Samal ajal kujundavad need ilusa dekoltee. Hästiistuv mudel paneb rinnaümbermõõtu korrigeerides ka riided tunduvalt paremini istuma.“