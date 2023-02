ILUTOIMETAJA SOOVITAB: löö meigitarvikute seas kord majja!

Kui jumestamine on vajadus või lausa hobi, ei hoita meigivahendite pealt kokku. Tõsi on aga see, et kõiki lõpuni kasutada ei jõuagi, sest uut ja põnevat ilukraami tuleb aina peale. Nii meenutabki sahtel või peeglilaud kena buduaari asemel lõpuks ladu. Kuigi korrastamine võib kujuneda parajaks ettevõtmiseks, aitab sortimine-puhastamine vabaneda ebavajalikuks muutunud või märkamatult aegunud toodetest. Seega – kääri käised üles!