Varalahkunud laulja Kaja Kõlarit meenutab tema 70. sünniaastapäeva eel tütar Kai: „Ema oli võimeline minema lavale otse operatsioonilaualt ja valudes."

1985. aastal esines Kaja koos Radariga Kuubal. Ujumas käies sai kivi vastu puutudes tõsiselt viga vasaku käe küünarnukile tekkinud nahapinnast kõrgem sünnimärk, mida naine oli varem kosmeetiku juures tulemusteta „kõrvetamas“ käinud. „Linna peal käivad jutud, et mul on vähk, käsigi otsast ära lõigatud, surnud ja maha maetud,“ meenutab abikaasa Kaja saadetud ridu, mis olid mõeldud pigem üle võlli huumorina. Ometi just nii läkski.