ELUS VAID ANNETAJATE TOEL: „Ehk juhtub ime ja saame ravimile haigekassa toetuse. Tahaks ju elada nii kauagi, et kortsud jõuavad näkku tulla!“

Maarja (29): «Vahel tunnen, et tahaksin joosta. Alles hiljuti proovisin jälle, aga paari sekundiga sai võhm otsa. Viimati jooksingi päriselt vist kooliajal, kuigi ka siis oli raske ja ajas hingeldama. Õpetajad teadsid mu haigusest, õnneks olin normidest vabastatud.

Põhimõtteliselt elasin haiglas

Mul on tsüstiline fibroos. See on kaasasündinud geenihaigus. Minul mõjutab see enim kopse, aga ka seedimist ja maksa. Keha sekreedid, vedelikud on nii tihked, et toit ei seedu korralikult ja kopsus olev röga on sedavõrd tihke ja paks, et seda on hästi raske välja köhida.