MIKS NAISED MÕRTSUKATESSE ARMUVAD? Psühhiaater toob välja viis peamist põhjust

Pärast jõhkrate kuritegude toimepanemist said nii Ted Bundyst, Jeffery Dahmerist kui ka Chris Wattsist tõelised ihaldusobjektid, kellele saadeti nii intiimseid kirju kui ka pilte. Londonis tegutsev kohtupsühhiaater on välja toonud viis peamist põhjust, miks kõige jõhkramatel kurjategijatel on tihtipeale palju austajaid.