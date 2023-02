„USSIKEELED“ | OSKA KARTA UHHUUD: ehk lugu sellest kuidas „terapeut“ raha võttis ja tekitas tunde, et hoopis talle oleks abi vaja

Täna on teemaks terapeudid, kes on saanud oma diplomi kaunikõlalistelt paar kuud kestnud kursustel, ent kes suudavad lubada maa ja ilma nii uhkelt kokku, et järjekorrad on ukse taga. Need on inimesed, kes lubavad ravida terveks homoseksuaalsusest, autismist, murtud südamest, depressioonist või ärevusest ja pahast tujust – kõik ühe-kahe seansiga.