MOEPÖÖRE NARVAS: keeleõpe kleitide kaudu lubab vabastada hirmust eesti grammatika ees

„Ida-Virumaal on väga palju aktiivseid noori, kes on huvitatud moest, kunstist ja kultuurist. Ka veidi vanematel inimestel on suuri unistusi, mida nad on tihti liiga varakult maha matnud. Kui eesti keelt emakeelena kõnelevatel moehuvilistel on mitmeid võimalusi oma unistuse teostamiseks, siis keelebarjäär paratamatult tekib,“ räägib Narva eesti keele maja õpetaja ja moekooli projektijuht Julia Viirsalu moekoolist lähemalt. Ta toob veel välja, et geograafiliste piirangute tõttu ei leidu Ida-Virumaal piisavalt võimalusi heade kontaktide loomiseks.