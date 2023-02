SEKSUAALHARIDUSE TUNNID: mida seal lastele õieti räägitakse? Palju rohkem, kui arvata oskad!

„Siin ei ole üldse küsimustki, kas see on vajalik,“ märgib Eesti Seksuaaltervise Liidu president ja naistearst Jaana Below. „See on oluline, et aidata noortel teha õigeid ja turvalisi valikuid. See ei ole ainult seksiõpetus.“ Ta tõi välja, et seksuaalharidus annab infot kehalistest muutustest murdeeas, aga ka inimõigustest, k.a seksuaal- ja reproduktiivõigustest, seksuaalidentiteedist, meedia ja pornograafia mõjust. Vast üks olulisemaid osi seksuaalhariduses on lastevastase seksuaalvägivalla ennetamine. Lastele õpetatakse, et keha on nende enda oma, samuti kuidas enda eest seista ning abi küsida.