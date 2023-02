Erich Krieger sõudis taas abieluranda: „Kui naine sõber ei ole, siis ega kooselu lähe ka"

Erichi (61) sõnul pole neil abikaasa Mariaga (47) oma sõbrapäeva traditsiooni. „Minu jaoks on see lihtsalt väga hea päev helistamisteks ja aasimisteks. Lappan telefoni ja vana märkmikku, et teha kõne neile, kellele pole võib-olla aasta otsa helistanud. Ehk noor põlvkond hakkab valentinipäeval paremini armastama, aga mina olen võtnud seda päeva ikka laiemalt,“ räägib ta.

Kuule, me oleme abielus!

Kas oma naine on ka sõber? „Ikka-ikka! Kui ta sõber ei ole, siis ega kooselu lähe ka,“ teab muusik. „Sest, kes on sõber – inimene, kes teab sinust kõike, aga ikkagi suhtleb sinuga,“ naerab Erich ja nendib: „Nii et naine peab igal juhul olema ka sõber.“