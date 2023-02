KOLM NAIST KARAVANIS: kuidas hoida sõprussuhteid pikka aega pisikesel pinnal reisides?

Kuidas teie sõprus algas?

Carola Madis: Eeva ja Kristeliga tutvusin Raadio 2s. Eevaga kohtusin aastal 2016, kui olin tagasi tulnud Los Angelesest. Ta tundus mulle nii asjalik, tubli ja inspireeriv. Kohe oli soov midagi ägedat ette võtta. Eeva on väga töökas ja sihikindel, ta võib näida rangena, aga eraelus laseb seina alla ja näitab lähedastele lõbusat ning sooja poolt. Ta on nii armas ja naerusuine.

Kristeliga tutvusin põgusalt tema elukaaslase Mattiase kaudu, kes on mu endine klassivend. Meil on Kristeliga alati lõbus ja tore, aga peame ka sügavaid vestlusi. Tundsin, et lisaks tööle tahan temaga olla ka sõber. Kristel on lendlev ja soe ning ajab mind kogu aeg naerma.