„USSIKEELED“ | NÄHTAMATUD NAISED: kas „parim enne 50“ tõesti kehtib? Ainult siis, kui lased sellel juhtuda!

Ometigi on nii mitmed keskeas naised kogenud kõrvalejäetust: justkui oleksid sa nähtamatu. Ent kas see, et sulle tänaval järgi vilistatakse, on ilmtingimata midagi sellist, mida igatseda? Saates tulevad jagamisele elulised lood, kus vananemine on ainult plusspoolega.