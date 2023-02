2358 KAISUKARU!!! Armsate mõmmikute autor Sirje Raudsepp: „Eestis läheb kiiresti müügiks karu nimega Elisabeth, mitte Maie!“

Kadrioru ateljees mängib vaikne muusika ja tekstiilikunstnikuks õppinud Sirje töölaual asetseva Brotheri õmblusmasina kõrval on näha kalkast tehtud lõikeid. Ja muidugi nende põhjal valmistatud karukesi, nii väikeseid, keskmisi kui ka suuremaid. Päris väikestel pole küll esikäppi, aga suudavad isteasendis olla suurusest hoolimata.

„Mul on kõik kirjas,“ sirutab naine käe märkmiku järele. „Praegu on 2358 karu, aga tegelikult on mõned aastalõpu omad ka kirja panemata.“