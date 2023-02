POODLEMISE ABILINE! Viis küsimust mida endalt enne kassasse jõudmist küsida

Olenemata sellest, kas pead end eriliseks moesõbraks või mitte, on alati šokeeriv, kui lihtsalt on võimalik oma riidekapp pilgeni täis osta. Et järgmine poodlemine mõistlikumalt lõppeks, toome välja viis küsimust, mida endalt enne kassani jõudmist küsida.