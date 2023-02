PALJU ÕNNE! Eesti vanim elanik Ottilie-Armilde Tinnuri tähistab 109. sünnipäeva

Ottilie-Armilde Tinnuri on sündinud 1914. aastal, olles nii vanem 105. aastaseks saavast Eesti Vabariigist ja ka kõikidest teistest Eesti elanikest. Enamus oma elu on proua koduks olnud Rakvere linn, kuhu ta kolis 1952. aastal. Tal on poeg, viis lapselast ja kümme lapselapselast. Kõige noorem on pea aasta vana lapselapselaps Pärtel.