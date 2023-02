VIITNA JÄRVE HEA HING: Emeriitpastor Hans hoiab juba kolmandat aastat läbi talve järve jääauku talisuplejaile valla

Kolme aasta eest rääkis tuttav Hansule (65), et tahaks ka talvel ujumas käia. Õues muidugi. „Mina ei tea, kas oleksin seda hakanud üksinda tegema. Luges kõrvalt antud impulss ja jääaugu raiusin teistele mõeldes.“ Mehe meelest ei saakski see teisiti olla, aga ometi on sellest kujunenud tema hinge asi.