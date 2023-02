ÕNN TULI ISE ÕUELE! Laulja Airi Allvee: „Mul on nüüd peigmees. Maamees, oskab kõiki maatöid.“

Jaanuarilõpp on vesine. Vähe sellest, et maad katva lume all on vesi – taevast sajab seda juurdegi. Airi tervitab pealinnast saabujaid Pärnumaal Suurejõe külas asuva miniatuurse kollase maja trepil, kuid enne perenaiseni jõudmist tõmbab tuul nii vastikult luust ja lihast läbi, et parem on jopelukk kõrini kinni vedada ning kapuuts pähe vajutada. Saaks juba tuppa!

Lapsepõlvemaa

Kuigi hämardub, ei jää õuel märkamata vanavanaisa Hartvigi ja vanavanaema Liisa istutatud põlised tammed ning ammustel aegadel Lellest palkidena siia veetud sajandivanuse maja tuttuus punane katus. Kontrast uue ja vana vahel torkab selgelt silma.