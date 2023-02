ITHAKA MARIA: „Tunnen end jumalannana – kui tööle lähen, siis mulle lauldakse!“

Ithaka Maria (43) tuntuim õpilane on saate „Eesti otsib superstaari“ võitja Alika Milova, kellele ta on laulutunde andnud ajast, mil neiu oli 12. Nii kõiki tema singleid kui ka Alika tänavust Eesti Laulu lugu „Bridges“ valmistasid nad koos ette, enne kui lauljanna seda produtsent Wouter Hardyga salvestama läks. „Alika on üks mu neist lauluõpilastest, kes on tulnud kaasa kultuuriga, mille aluseks on põhjalik ettevalmistus. See tähendab, et lähed stuudiosse ja tead, kuidas kõlada soovid, milliseid emotsioone, kirge ja väärtusi sinu lauldud lugu kannab. Mitte fassaad, vaid tuumaenergia. Selline alus loob mõnusa pinna improvisatsiooniks ning kohapealseks siin ja praegu võlude nautimiseks. Arvan, et see on võti eristumaks kõikidest teistest lauljatest, sest minu juures lihtsalt ei ole varianti, et oma pilli maksimaalselt ei naudiks ega kasutaks.“