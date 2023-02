Päikeselisest Lõuna-Aafrikast sombusesse Tallinnasse elama: „Vabadus kõndida varahommikusel tänaval, kõrvaklapid peas, on hindamatu!“

Lõuna-Aafrika Vabariigi sooja kliima, lõputuna tunduvate liivarandade, laguunide, aukartust tekitavate mägede ja metsiku looduse vahetamine talviselt pimeda Tallinna vastu oleks katsumus ka kõige tugevamale. XiaXiahn (50) võttis selle keerulise teekonna aga ette koos terve perega. „Mul on väga vedanud, et sain Eestisse kolida ühes ema, tütre ja tütretütrega ehk kokku nelja generatsiooni naistega, kes saavad üksteisele toeks olla,“ räägib Xia.

Erinevad kogemused

Senine Eesti kogemus on kõigile pereliikmetele erinev. Kahe ja poolene lapselaps Rain on vaimustuses lumest ning talle meeldib käia jalutamas, linde toitmas ja vanalinna keerdkäike avastamas. Tütar Sky (27) on inspireeritud võimalustest, mida Eesti naistele ja naisettevõtjatele pakub, ning Xia ema Carol (73) on võlutud Tallinna energiast ning tunneb end siin igati kodus olevat. „Ta proovib võõraste inimestega rääkides elult viimast võtta,“ naeratab Xia.