TIIU PEATOIMETAJA VEERG | Meie igapäevane võitlus mitme peaga lohega

Kes ütles, et esimene lumi ära ei sula? Läks vaid natuke üle kahe kuu ja läinud ta ongi! Ukse ees on veebruar, aga lumelabidaga pole praegu küll midagi peale hakata, pigem peaks vaatama, kas hakata muruniidukut õlitama. Aiarubriigis ongi juba juttu sellest, et pikameelsemad suvelilleseemned tuleb juba veebruaris idanema panna.