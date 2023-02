Suusanädalavahetus koputab uksele? Naistelehe moetoimetaja annab nõu, millised riided on ühtviisi nii praktilised kui moekad

Kuna tänapäeval valmistatakse suusariideid erineva sportliku tasemega suusatajale, aitab õige valiku teha ettevõtte AT Sport esindaja Merle Kale.

Sageli kohtab jalutajal seljas mäesuusajopet ja -pükse. Kõnniretkele need passivadki, aga mitte murdmaarajale. Mäesuusariided pole sobilikud murdmaasuusatamiseks ja vastupidi. Murdmaariided on reeglina mõeldud intensiivsemaks liikumiseks ja sel põhjusel ei ole need nii paksud kui ekstreemsemates tingimustes kasutatavad mäesuusariided. Samuti on mäesuusariietel palju muid olulisi omadusi, näiteks suurem vihma- ja tuulepidevus, lumelukud, funktsionaalsed taskud.