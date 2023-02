50 KILO KERGEM! Kirglik rallisõitja Kati ostis endale suure ralliauto, kuid ei mahtunud rooli taha: "Siis tuli end kätte võtta."

Tõuke rallit sõitma asuda sai ta kuraditosina aasta eest oma elukaaslaselt Aimarilt. Mees osales kohalikel rallidel, Kati käis talle kaasa elamas. Kuni ükskord ütles – pane mind ka kirja. Elu esimesel võistlusel Lepnal sai Kati teise koha. Enda üle rõõmustamise asemel oli ta hoopis väga kuri. „Ma ei oska absoluutselt kaotada,“ tunnistab naine, et teine ja neljas koht on tema jaoks kaotused.

Juba järgmisel päeval sõitis ta Võhusse võistlema ja võitis. Sealtmaalt enam pidama ei saanud.

Elukaaslane lubas teha rallisõiduga lõpparve, kui naine saab temast kiiremaks. See aeg tuli kiirelt. Mees arvas, et on pigem hea mehaanik kui keskpärane sõitja,» naeratab Kati. Mehaanikute tiim ütleb talle igas stardis: „Kõik on lapitav. Peaasi, et ise terveks jääd.“ Üle katuse sõitnud autot on lappida olnud tarvis küll.