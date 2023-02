ETV+ populaarne saatejuht Vitali Vesterinen: „Kui ekstreemsed situatsioonid välja jätta, saab nalja abil pingelisi seise maandada.“

Kui Vitali (46) oma nädalaplaani üle vaatab, et põgusaks kohtumiseks sobivat aega leida, tuleb mitu päeva oodata. See on igati mõistetav – kord nädalas eetrisse minev, lihtinimeste muresid kajastav „Зеркало“ (eesti k „Peegel“ – V. L) vajab vähemalt kolme võttepäeva, millele lisandub montaažiaeg.

Mehe juhtimisel jõuab Raadio 4 eetrisse igal argipäeval ka paaritunnine pärastlõunasaade „Вечерний кефир“, omajagu ettevalmistust nõuavad õhtujuhtimised ja läinud nädalal boonusena peetud tütre Olivia kaheksas sünnipäev.