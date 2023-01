ARMASTUSE KUTSE! Kolumbialanna kolis Eesti tallu: esimest korda suitsusauna minnes ma minestasin

Kõik sai alguse 2019. aastal, kui Atlántico ülikoolis õpetajaks õppiv Ivana tutvus ühel konverentsil eestlase Erikuga. „See oli armastus esimesest silmapilgust. Tema välimus ja see, kuidas ta end väljendas, pani mind tundma, et tegu on õrna, tundliku ja intelligentse inimesega,“ meenutab Ivana esmakohtumist tulevase abikaasaga.