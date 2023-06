T1-s avatud Hot Lipsi erootikamaailma kontseptsioon on ainulaadne – vaata videost, miks!

Üks väga oluline nüanss on see, et kogu atmosfäär on klientide jaoks tehtud äärmiselt meeldivaks – seega ei ole ebamugav tulla Hot Lipsi uudistama ka lõunapausil T1 keskusesse sattudes. Käiakse nii üksinda kui kaaslase või sõbrannadega. Muuseas, Hot Lipsi erootikamaailma külastamine on popp ka tüdrukuteõhtu osana.

Külastuse teeb privaatsemaks tõik, et sissepääsu juures on shopfront. See tähendab, et juhuslikud möödujad ei näe, mis kaupluses sees toimub ja kes seal parasjagu uudistab.

Hot Lipsis on saadaval kõik võimalikud erootikatooted, mida tavaklient võib vaid igatseda. Väga populaarne on just seksnukkude ja BDSM toodete püsinäitus, kus kõik on soovi korral kohe kaasa ostmiseks olemas.