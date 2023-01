Eestlannast iluduskuninganna Jasmin Selberg kannatas koolipõlves ränka koolikiusu: „Mind narriti nahavärvi pärast ja kutsuti vampiiriks!“

Jasmin (23) on silmipimestavalt ilus naine, kes paneb iga vastutulija talle naeratama. Eestis sündinud neiu on kogu oma teadliku elu elanud Saksamaal, seepärast esindas ta ka Miss Internationali iludusvõistlustel Saksamaad. Side sünnimaaga on Jasminil siiski tugev, ta on veetnud siin kõik oma suvised koolivaheajad.