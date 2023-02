ALFAISASEID INIMLOOMADE SEAS EI EKSISTEERI?! Kuidas üks eksimus muutis ebakindlate meeste maailmapilti

Cambridge'i sõnaraamatus on välja toodud, et „alfaisane“ on kõige edukam ja võimukam mees ükskõik mis grupis. Samuti on kirjas, et tegu on tugeva mehega, kellele meeldib teisi juhtida. Üldiselt arvatakse, et alfaisastel on suurem juurdepääs võimule, rahale ja kaaslastele, mille nad saavutavad füüsilise võimekuse, hirmutamise ja domineerimise kaudu. Neid peetakse sageli tõelisteks meesteks, kellega tahaks iga naine koos olla. Mõtle näiteks Daniel Craigi, Idris Elba, Dwyane „The Rock“ Johnsoni ja isegi Jesper Parve peale. Nad on tugevad, sõnakad ja väljapaistvad. Sotsiaalmeedias paistavad silma end überalfadena esitlevad isased, kellest tuntumad on kui ühest suust kukkunud sisuloojad Dan Bilzerian ja Andrew Tate. Just nemad müüvadki otse või kaudselt eeltoodud alfaisase ideaali.