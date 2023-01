KERGITA PILK PILVINI: kunstripsmed on moodsa naise salarelv!

Kunstripsmed on salarelv, millega muuta oma pilk kiiresti ja mugavalt väljapeetuks tööhommikul või vastupandamatuks pidulikul üritusel, samuti on need mugavad reisil. Grimmi- ja jumestuskunstnik Reet Gailan tunnistab, et kunstripsmete kasutamine on ka tema igapäevane lemmikilunipp. Ta jagab lahkelt teadmisi, kuidas ka algaja nendega hakkama saaks.