Hannes Kaljujärve tütar Saara võttis ülikoolist paberid välja, et keskenduda teatrile: „Isa on mu kõige suurem eeskuju.“

EESKUJUDE JÄLGEDES: „Minu täielik iidol on olnud Evelin Võigemast. Mulle tundub, et meil on sarnane energia ja jõud. Imetlen ka Ülle Lichtfeldti, kuid ei saa mõistagi üle ega ümber oma isast Hannesest,“ tunnistab Saara Kaljujärv.