„USSIKEELED“ | TRENN PAKSE TÄIS? Kus nad siis veel peaks olema, kui ülekaalulisus teile niiväga närvidele käib

Ussikeeled räägivad täna sellest, miks on parem paks korraks trennis kui kõhn selle üle igal pool nutmas. Meie saledust ülistavas ühiskonnas on igasugune liigutamine hea. Teile ei meeldi ülekaalulised? Kuid kus nad siis VEEL olema peaks, kui mitte trennis?

Kogukamal on trennis parasjagu probleemne. Esiteks – leia koht, kus arvestatakse sinu võimetega ning ei visata ülbeid pilke. Paljud paksud on korraliku kilbiga, kuid see ei ole läbistamatu.

Teiseks – kust saada need head trenniriided, mis keha toetavad JA näevad head välja. Me elame 21. sajandil, ka pluss-suurus saab hea välja näha. Liibukates samuti (googeldage Lizzot).

Kolmandaks – on kõige lapsikum arvata, et kehakaal koguneb seetõttu, et inimene ei liiguta end ja ahmib rämpstoitu sisse. Kilod võivad koguneda väga erinevatel põhjustel, üks neist on stress ja sellest tingitud pidev ärevus, mida kõõrdpilku-pidi halvustamine kohe kindlasti ei paranda.

Lisaks on üsna silmakirjalik vinguida jaanuarikuise trenniplahvatuse üle, kui me kõik teame, millised on ka kõhnade inimeste enesemotivatsiooni trikid. Need on üldse üldinimlikud. Meile meeldib olla miski suure daatumi alguses motiveeritumad. Meile meeldivad rutiinid ja kombed. Me tahame jälgida traditsioone. Paratamatult on jaanuar uute alguse aeg, sest see on ka aasta algus.

Pole midagi katki selles, kui inimene proovib seekord olla oma eesmärkidele truu. Enamasti on nendest loobumiseks vägagi asised põhjused. Mitte kõik trennid ei sobi igaühele. Mitte kõik seltskonnad pole toetavad. Ja kui spordiklubi sinna juurde on ahne loomusega ning laseb grupil üle äärte lainetada, nii et tekib üksteisele jalaga näkkuvirutamise oht, siis sellisest klubist tulebki minema jalutada – ja see pole mingilgi poel seotud iseloomunõrkusega või tahtmatusega sportida.