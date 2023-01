KÄTTEMAKSUKS LAULU SISSE PANDUD! Need artistid on silmas pidanud oma näruseid ekse

Eelmisel nädalal tulid kaks palavalt armastatud välismaa popstaari – Miley Cyrus ja Shakira – välja lauludega, mida on nende eksidel kindlasti väga raske kuulata, sest emotsioonidega kokku pole hoitud. Miks said need mehed laulu sisse pandud ja millal varem on kuulsused oma luhtaläinud suhteid laulu teel klattinud?