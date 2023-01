Märss marsib kontorisse: viis asja, millest uut ridiküli hankides mööda vaadata ei tohi!

Kontori jaoks kotti valides on tegemist enama kui lihtsalt ilusa mudeliga, erinevus keskpärase ja asendamatu vahel on märkimisväärne. Hea valik pole üksnes käevangus kena, vaid vaieldamatult vastupidav. See peab omama lausa raudrüüd sülearvuti kaitseks ning mahutama dokumente, rahakotti, võtmeid ja meigivahendeid. Oluline on ka mitmekülgne välimus, mis saadab sind vajadusel kasvõi trennisaalist teatrisse. Kas otsid ideaalset kaaslast? Need on sel teel olulised punktid: