Tammsaare kirjanduspreemia pälvinud Mehis Heinsaar: "Lugeja ürgset intuitsiooni ei tohi alahinnata!"

Mehis (49) sätib laua kõrvale valgusallika, mis on sündinud vana põrandanagi ja laelambi liidust ning mille autoriks sürrealistist luuletaja Marko Kompus. Raamatuvirnadesse ja elamise jälgedesse mattunud köök täitub sumeda hämarusega.

Päriselu tunne

Oma romaani „Kadunud hõim“ esitles Mehis Tartu kirjanikemajas küünlatulede valgel. „Küünaldega saab päriselu tundele lähemale. Küünal on elus tuli nagu päikegi ja talvel on küünal justkui mikropäike,“ räägib kirjanik, kellele meeldib videvikku pidada. Mõnd 19. sajandi klassikut loebki ta vahel vaid küünalde valgel, et end tollasesse õhustikku kujutleda.