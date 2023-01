KUIDAS ROTVEILERIST SAI KUNINGANNA: Camilla idealiseeris oma vanavanaema, kes oli kuninga armuke. Tee kroonini aga oli oi kui okkaline

Kuninganna Camilla, keda printsess Diana kunagi nimetas rotveileriks, on viimased aastakümned üritanud unustada oma nooruspõlveskandaale, mis omal ajal raputasid tervet briti monarhiat. Kuigi 75aastane naine on leidnud koos oma eluarmastusega lõpuks rahu, siis on aeg tagasi vaadata, kas perelõhkuja ja kurja võõrasema tiitel on tõesti ära teenitud.