KRIMIKIRJANIKU LÕBUS HOBI: Katrin Pautsi kassimaalid on sama populaarsed nagu tema raamatud.

Katrin (45) viskab oma kassitaieste üle nalja, et need sündisid tal kassihullumaja peapalatis. „Jätaksin ju ohmu mulje, kui neid väga tõsiselt võtaksin,“ muigab ta. Ent enamik tema pintsli alt tulnud pilte on juba uue omaniku leidnud. Needki mustad kõutsid, mis siin fotodel näha, osteti ära.

„Arvan, et need, kes armastavad kasse, on ka ise suured kassid. Mind köidab kasside iseloom: iseseisvus, isepäisus, jonnakus. Kui midagi teha ei taha, siis ei tee. Mina ise olen samasugune,“ ütleb Katrin, kes palub end kunstnikuna nimetada naivistiks.

Eluaeg kassid olnud

Nii et selle üle, kas tema jaoks algab kohe jänese- või kassiaasta, ta pead ei murra. „Loomulikult kassiaasta! Jänestest pole ma kunagi vaimustuda osanud,“ teatab naine, kel on alati kassid olnud.