TAPA OMA ABIKAASA, SIIS PÄÄSED KOJU: Iraani viimane valitsejanna Faraḩ Pahlavī pidi silmitsi seisma erakordse julmusega

Paljud peavad Faraḩ Pahlavīt (84) vaba Iraani sümboliks, teda nimetatakse suisa idamaade Jackie Kennedyks. Samas kohtab veendumusi, et naine kehastab šahhirežiimi kõige jõledamaid ja liiderlikumaid jooni. Milline loomus peitub tegelikult selle erakordse naise taga, kes elas üle revolutsiooni ja mattis abikaasa ning kaks last?

Aegu tagasi seisis Teherani lähistel Iraani viimase keisrinna Faraḩi uhke monument. „Seda pronksist kolme meetri kõrgust mälestussammast üritati 1979. aasta revolutsiooni ajal tükkideks lõhkuda, kuid tulutult. Pärast suuri pingutusi anti lõpuks alla ja see lükati lihtsalt järve. Igatahes meeldib mulle mõelda, et ühel päeval ehk ilmun ma taas pinnale ...“ on naine öelnud.