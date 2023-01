UUES AMETIS: Dirigendipuldist tuttav Veronika Portsmuth asus tööle muuseumi: „Teaduritöö on täis üllatusi ja avastamist.“

Müürivahe kitsa tänava lõpus paistab teatri- ja muusikamuuseum. Uks käib raskelt, aga Veronika (42) on avamisnõksu selgeks saanud. Selles Eesti ajaloomuuseumi filiaalis on ta muusikavaldkonna teadur-kuraatorina töötanud pool aastat ning vanalinnas ja Maarjamäel asuvate hoonete vahel pendeldades teada saanud, milliseid aardeid need peidavad.

„Mis on kogus minu enda kohta? Mitte liiga palju. Mõned fotod, aga tegin ettepaneku kogusse võtta laulupeol kantud kleite ja selle auks valminud salli,“ räägib ta.