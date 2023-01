„USSIKEELED“ | VÄIKE VALGE VALE? Miks naised voodis teesklevad, kui asi orgasmist tegelikult väga kaugel on?

Väga paljud naised on ilmselt voodis orgasmi teeselnud, või vähemalt seda, et asi on hulga parem kui reaalsuses. Väga paljudesse naistesse on süstitud veidi seda „Polly-Annat“ – eriti heale inimesele näkku ei taha ju öelda, et asi ei tööta. Aga aeg on lõpetada vaikimisi keskpärase seksiga leppimisega ja aeg on hakata kommunikeerima.

Selleks võiks ideaalis ka muidugi ise teada, mis sinu punktid ja nupud on, mida vajutades nurr käima läheb. Iseenda keha ja seksuaalsuse avastamist on ideaalne avastada soolosooritustega. Kuid kui partneriga on suudetud luua piisavalt turvaline side ja keskkond, on täiesti võimalik ka kahekesi seda avastada.

Kahjuks on probleemiks lisaks sellele, et nende partnerid neid kipuvad seksuaalset objektiviseerima ja seksnukuna nägema selles, et ka paljudel naistel on endiselt probleeme iseenda seksuaalse objektiviseerimisega. Sellisel juhul ei ole naise orgasm enam prioriteetne. Naistel on ka halb komme karta haavata mehe ego, mis teatavasti enam kui sageli on justnimelt tema voodisamba oskustega seotud…