VIDEO | PLAANID JUUKSED MAHA LÕIGATA? Eksperdid välja mõelnud lihtsa nipi, mille kaudu enda ideaalne juuste pikkus leida

Kes ei oleks kunagi peegli ees seisnud ja mõelnud, et äkki peaks need juuksed päris maha lõikama. Oleks ju äge või mis? Kahjuks või õnneks jääb see enamasti vaid mõtteks, kuid kui sa juuste lõikamise tungi enda seest välja ei saa, siis on eksperdid välja mõelnud lihtsa nipi, mille kaudu enda ideaalne juuste pikkus leida.