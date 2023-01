VABASTA OMA TISSID: 5 märki, et su rinnahoidja on oma aja ära elanud. Kuidas leida uus ja parem?

Rinnahoidja, mis on väga paljudele hädavajalik on ka üks neist riietusesemetest, millest loobuksid võimalusel vast enamus. Miks? See võib olla lihtsalt nii ebamugav. Kas see peab nii olema? Toome välja viis märki, et rinnahoidjat on vaja vahetada ning soovitused, mida uue valimisel järgida.