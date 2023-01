Uued tuuled Grete Paia elus: ma pole kümne aasta jooksul nii heas kohas olnud kui praegu

Grete (27) tuiskab just trennist, kuid kavatseb paari tunni pärast uuesti minna – lühikesed sutsakad annavad hea koormuse, aga pole „hullu panemine“. „Mul läks sügisel trenni tegemine käest, olen palju magusat söönud ja liigutamine maandab suurepäraselt pingeid,“ vuristab ta. Grete räägib kiiresti, aga kohvi joob aeglaselt. Päeva ei suuda ta alustada aga kohukeseta. „Olen neist sõltuvuses. Meil ripub kogu pere jubeda magusakonksu otsas, see on üks asi, mida ma sel aastal muuta tahan.“