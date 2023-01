Tuba on tädi Vaikel soe, süüa antakse korrapäraselt ja kui vaja, tuuakse supikauss siiasamasse voodi kõrvale. Ela nagu Miška! Ainult et kallilt on see luksus tal käes. See on teema, millest rääkides ilmub muidu alati naerukil silmadesse reetlik veekalkvel pilk, mis kohe läbi akna kaugusse rändab.