Keelesõber Piret Kriivan: Eesti kirjakeelt selgeks õppimata pole ühiskonnas sugugi kõik võimalused avatud

Piret (61) on raadiotööd teinud üle kolmekümne aasta ja see tähendab, et kuulajad tunnevad tema isikupärase hääle juba ammu kohe ära. Aastatega on tema pingutused Eesti ajaloo tutvustamise ja kvaliteetse eesti keele väärtustamise nimel leidnud korduvalt kõrget tunnustamist Valgetähe V klassi teenetemärgini välja, kuid aastalõpp tõi veel kaks olulist juurde.