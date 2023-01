Armastus ja saladused: kas rääkida kallimale oma minevikust või mitte?

„On asju, teemasid, tegusid paarisuhte-eelsest ajast, mida pole vaja nii-öelda südamelt ära rääkida. Ja kui räägite, peate valmis olema vastu võtma partneri reageeringu ja sellega kaasnevad tagajärjed. Minu meelest on sellise südamepuistamise motiiviks enamasti rääkija enda must südametunnistus ja soov seda süütunnet vaigistada, mõtlemata, mida see partnerile tähendada võiks,“ ütleb pereterapeut Merle Ameljušenko.