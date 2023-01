Beebisooviga paaridele ei soovitata kähkukat

Mida suurem on mehe erutus, seda suurem on tõenäoliselt tema spermatosoidide arv. Ühtlasi kasvab sellega partneri rasestumisvõimalus. Sheffieldi ülikooli teadlased leidsid, et meestel, kes andsid spermaproovi pärast seda, kui nad olid virtuaalreaalsusprillidega pornot vaadanud ning seega tundnud end seksis osalejana, oli kuni 58% kõrgem spermatosoidide arv võrreldes nendega, kes olid vaadanud pornoajakirju või -filme. „See uurimus kinnitab arusaama, et hea seks võib lapse sigitamisele kaasa aidata,“ ütles uurimuse kaasautor Allan Pacey. „Ei tohiks piirduda kähkukaga naise ovulatsioonipäeval. Üha rohkem on tõendeid, et meeste spermaproov on eostamiseks seda parem, mida erutunumad nad on.“