TELESERIAALIST „ÕNNE 13“ TUNTUD ANNA SERGEJEVA SAI TAAS EMAKS: „Minu rasedust seriaali sisse ei kirjutatud, keegi meestest ei tahtnud endale last.“

Kõik ööd pole õed ja rasedused ühesugused. Kui esimese lapsega hoidsid nad rõõmustavat uudist enda teada, siis sedakorda head ei varjatud. Teise lapse ootusaeg oli esimest teistsugune – naist vaevas iiveldus, kõht oli suur ja jalad väsinud. „Olin aktiivsem. Kui esimese lapsega kartsin raseduse ajal lennata, siis sel korral käisime kogu perega Itaalias.“

Annal-Viktoril on oluline, et lapsed kannaksid harva esinevaid nimesid. Nimi Aksinja (4,5) oli olemas juba kolmandal raseduskuul, nime Beata valiti kauem. „Itaalias nägin ma mitu korda kirikute peal nime Beata. Ma mõtlesin, et see on märk. See nimi peab talle saama,“ meenutab näitlejanna.

Sünnitus oli kerge ja kulges kiiresti, naine ei suuda ära kiita Ida-Tallinna keskhaigla arste, kes on suure südamega ja teevad tähtsat tööd suure rõõmuga.