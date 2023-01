Tippjuuksur Raimo oskas juukseid tupeerida juba kümneaastaselt: "Mõni ei õppivat seda kunsti ära isegi aastatega."

Juuksuritöö tähendab selle tegijale head silma ja stiilitunnetust, osavaid käsi ja vastupidavaid jalgu, sest toolil istudes seda ametit pidada ei saa. Lisaks loomupärast suhtlemisannet ja oskust hoida oma klientuuri. Praegu Kalamajas RandRilu salongi pidav Raimo (43) võib uhkusega öelda, et kuigi töökoht on aja jooksul liikunud ühest paigast teise, järgnevad kliendid talle alati. Pole ka ime, sest mehe annet on märgatud. Juba ammu ei möödu ükski Tallinna moenädal, ERKI moe-show või üritustesari „Disain on moes“ nii, et Raimo modellidele tipptegijana soenguid ei teeks.

Muide, oma isiklike salongide (teine asub Viimsis) pidamiseni jõudis mees koos äripartneriga juba kümme aastat tagasi, aga mõistagi alles pärast seda, kui üks innukas klient temalt korduvalt küsis, miks ta ometi kellegi teise heaks tööd rabab teha. Täna toovad salongid hoopis ise neljateistkümnele töötajale leiva lauale.