MIS TEGI KIMI NII KÕHNAKS? Kardashiani uskumatult kiire kaalulanguse tagamaad, mis röövisid 3 nädalaga 8 kilo

Et MetGalaks selga panna Marilyn Monroe poolt kantud kleit, pidi tõsielustaar Kim Kardashian kaotama pea kaheksa kilo ja seda vaid kolme nädalaga. Kui tervislik ja lihtsalt trenni ning dieediga saavutatav see ikkagi on ka sellise kujumuutja jaoks nagu Kim end ise nimetab?